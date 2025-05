Job Day a Cantù un’intera giornata per chi cerca o vuole cambiare lavoro | come partecipare

Giovedì 15 maggio, dalle 9:00 alle 13:00, l'Oratorio S. Giovanni BoscoS. Michele in via Andina 4 a Cantù ospita il Job Day organizzato dal Centro per l'Impiego di Cantù e dalla provincia di Como. Una mattinata pensata per favorire l'incontro diretto tra chi cercalavoro e chi lo offre.

