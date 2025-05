Jessica Selassiè | Con Barù ci siamo frequentati di nascosto dopo il GF Vip poi ho detto basta

Jessica Selassiè, ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello Vip 2021/2022, svela un retroscena inedito sulla sua vita sentimentale. Dopo il reality, ha avuto una breve relazione clandestina con Barù Gaetani, ma ha deciso di voltare pagina, spiegando i motivi della sua scelta. Scopriamo insieme la sua storia.

