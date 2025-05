Jesi e Lisciani Teramo pareggiano 3-3 nella finale playoff di serie B di calcio a 5

Jesi e Lisciani Teramo si sono affrontate in una combattuta finale playoff di Serie B di calcio a 5, terminata in un emozionante pareggio 3-3. Con l'Audax 1970 Senigallia retrocessa e il Corinaldo promosso, Jesi è rimasta l'unica squadra a giocarsi la promozione, dopo aver superato il doppio confronto in semifinale.

Con l’Audax 1970 Senigallia retrocessa (dalla serie A2 alla B di calcio a 5), il Corinaldo promosso (dalla B all’A2) e il Cus Ancona salvo (serie B), c’è rimasto solo lo Jesi in gioco, protagonista della finaleplayoff del girone D del campionato di serie B.Dopo aver superato, nel doppio confronto di semifinale, il Faenza (due vittorie su due), sabato la gara di andata della finalissima del girone, in casa del LiscianiTeramo (vincente sul Città di Chieti).La prima sfida tra la quarta (Jesi) e quinta (Teramo) della regular season termina in parità (3-3). "Un pareggio dolceamaro, ma prezioso" lo descrive così la società sui propri canali social. "Sì, perché avremmo potuto portare a casa l’intera posta in palio, avremmo potuto gestire meglio il vantaggio - esordisce Gabriele Piersimoni, classe 1983, sabato autore di una doppietta (l’altro gol a firma Belloni), in tutto 23 gol stagionali per lui -. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi e Lisciani Teramo pareggiano 3-3 nella finale playoff di serie B di calcio a 5

