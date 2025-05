Jeep Juve ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri con Visit Detroit! Siamo tornati | l’annuncio social gasa i tifosi – VIDEO

La Juventus dà il benvenuto a Jeep e Visit Detroit come nuovi sponsor ufficiali fino al 2028. L'annuncio, che ha entusiasmato i tifosi, è stato condiviso attraverso un emozionante video sui social media. Scopriamo insieme il significato di questa partnership e le aspettative per il futuro del club bianconero.

JeepJuve, ufficiale il nuovosponsor dei bianconeri con VisitDetroit: il VIDEO con cui è stato annunciato dal clubJeep e VisitDetroit sono i nuovi sponsor della Juve fino al 2028. Il club bianconero ha annunciato questo ritorno di fiamma con un VIDEO semplice ma d’impatto pubblicato sui canali social. La macchina all’interno dell’Allianz Stadium con il logo di VisitDetroit, la vera novità di questo accordo con la Juve: un VIDEO che ha già fatto scatenare i tifosibianconeri.Il codice è chiaro: Siamotornati. Muoviamoci insieme. @Jeep @JeepPeople @VisitDetroit— JuventusFC (@Juventusfc) May 13, 2025MESSAGGIO – «Il codice è chiaro: Siamotornati. Muoviamoci insieme» .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jeep Juve, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri con Visit Detroit! «Siamo tornati»: l’annuncio social gasa i tifosi – VIDEO

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, è ufficiale il nuovo sponsor: da Jeep 69 milioni fino al 2028. E domani debutta la nuova maglia - è un periodo di grandi trasformazioni in casa Juventus. Dalla dirigenza al mercato, passando per le questioni di campo e quelle ... 🔗msn.com

La Juventus annuncia l'accordo di sponsorizzazione con Jeep e Visit Detroit. Le cifre dell'accordo - La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'accordo di sponsorizzazione con Jeep e Visit Detroit dalla stagione 2025/2026. Di seguito l'annuncio del sito ... 🔗tuttojuve.com

Juve, doppio accordo per lo sponsor di maglia: 69 milioni più bonus in tre stagioni - La Juve ha annunciato il nuovo sponsor di maglia per le prossime tre stagioni: accordo con Stellantis per il marchio Jeep come main sponsor della divisa e con Visit Detroit per il secondo spazio. Nell ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS MonacoKonami Digital Entertainment B.