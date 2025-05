Jazz Pop e atmosfere latine | il Vagabond Tour di Dominic Miller a teatro Bolivar

Il 15 maggio alle 21.00, il Teatro Bolivar ospita l’unica data al Sud Italia del “Vagabond Tour” di Dominic Miller. Con melodie jazz, pop e vibrazioni latine, l’ex chitarrista di Sting porterà sul palco un viaggio musicale affascinante. Non perdere l'occasione di vivere questa straordinaria esperienza.

Sul palco del teatroBolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva, giovedì 15 maggio, alle ore 21.00, DominicMiller per l’unica data al Sud d’Italia con il suo “The VagabondTour” (SoundFly partner tecnico). Noto per essere stato a lungo il chitarrista di Sting, l’artista è anche solista di grande successo e ha pubblicato 12 album a suo nome. Come bandleader, Miller gode di un’ottima reputazione, sia nel mondo della musica professionale che tra gli appassionati di tutto il mondo.Con il nuovo album “Vagabond” (ecm records 2023), l’artista aggiunge un altro punto di forza alla sua discografia solista. Registrato nello studio “La Buissonne” nel sud della Francia con musicisti di livello mondiale come Ziv Ravitz alla batteria, Nicolas Fiszman al basso e Jacob Karlzon al pianoforte, ha creato un’affascinante miscela sonora di Jazz, pop, folk acustico, classica contemporanea ed elementi latini. 🔗Leggi su Ildenaro.it