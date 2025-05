Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025

Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025. Con l'aiuto dell'ex campionessa Sara Errani, l'azzurra ha conquistato un meritato posto in semifinale, dimostrando tutta la sua determinazione in un incontro avvincente e ricco di colpi di scena.

La tennista azzurra JasminePaolini ha compiuto un'importante impresa durante gli Internazionalid'Italia2025, assicurandosi un posto in semifinale in seguito a un intenso incontro che l'ha vista vincere ai quarti di finale. La partita, disputata martedì 13 maggio, ha messo in luce la determinazione della giocatrice che ha superato la sfida contro la russa .

