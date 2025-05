Jasmine Paolini nella storia | Match durissimo ma la semifinale è un sogno

Jasmine Paolini scrive una pagina memorabile nella sua carriera, trionfando in rimonta contro la Shnaider e conquistando così un posto in semifinale agli Internazionali di Roma. Un match durissimo che si trasforma in un sogno per la tennista italiana, pronta a sfidare le avversarie con determinazione e grinta.

Lo ha detto JasminePaolini dopo aver vinto in rimonta contro la Shnaider strappando la semifinale degli Internazionali di Roma 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Jasmine Paolini nella storia: “Match durissimo, ma la semifinale è un sogno”

Se ne parla anche su altri siti

Jasmine Paolini, chi è la tennista azzurra in semifinale agli Internazionali di Roma: età, altezza, carriera, l'oro olimpico, vita privata - Undici anni dopo Sara Errani un'italiana torna ai quarti di finale al Foro Italico. È Jasmine Paolini che ha battuto per la prima volta in carriera la lettone Jelena Ostapenko, n… Leggi ... 🔗informazione.it

Internazionali Roma 2025, Jasmine Paolini batte Shnaider in rimonta e va in semifinale - Jasmine Paolini supera in rimonta Diana Shnaider (russa n°11 Wta) e si qualifica per la semifinale degli Internazionali d’Italia, in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico, a Roma. L’azzurr ... 🔗msn.com

Jasmine Paolini in semifinale a Roma dopo l’epica rimonta su Shnaider: “Ora me ne voglio andare” - Epica vittoria di Jasmine Paolini contro Shnaider per conquistare la semifinale a Roma. Durante l’intervista arriva il diluvio. 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jasmine Paolini eliminata negli Ottavi agli Australian Open

Il percorso avventuroso di Jasmine Paolini agli Australian Open giunge a termine agli ottavi di finale.