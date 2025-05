Jasmine Paolini in semifinale a Roma dopo l’epica rimonta su Shnaider | “Ora me ne voglio andare”

Jasmine Paolini conquista la semifinale a Roma con un'epica rimonta su Shnaider, dimostrando grande determinazione e talento. Dopo la vittoria, durante l'intervista, una tempesta si abbatte sul campo, sottolineando l'intensità del momento: “Ora me ne voglio andare”, confida la tennista. Una giornata memorabile per il tennis italiano.

Epica vittoria di JasminePaolini contro Shnaider per conquistare la semifinale a Roma. Durante l'intervista arriva il diluvio. 🔗Leggi su Fanpage.it

