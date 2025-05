Jasmine Paolini è in semifinale agli Internazionali d' Italia

Jasmine Paolini conquista la semifinale agli Internazionali BNL d’Italia, superando Diana Shnaider dopo un'intensa battaglia durata oltre due ore. Con questa vittoria, l'azzurra si guadagna un posto tra le top 4 del prestigioso torneo di Roma, pronta a dimostrare il suo talento sul leggendario campo del Centrale del Foro Italico.

