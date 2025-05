Jasmine Paolini consolida lo status di top5 mondiale! E sogna il sorpasso su Iga Swiatek…

Jasmine Paolini consolida il suo status di top 5 mondiale, sognando il sorpasso su Iga Swiatek. La tennista toscana sta brillando agli Internazionali d'Italia, dove ha dimostrato grande determinazione rimontando la russa Diana Shnaider in una sfida avvincente. La sua prestazione lascia presagire un futuro radioso nel tennis.

JasminePaolini si sta rendendo protagonista di una meravigliosa cavalcata sulla terra rossa di Roma e si è qualificata alle semifinali degli Internazionali d'Italia. La tennista toscana è stata fantastica nel rimontare la russa Diana Shnaider in una partita al fulmicotone, recuperando dopo aver perso il primo set al tie-break ed essersi trovata sotto per 0-4 nella seconda frazione. L'interruzione per pioggia si è rivelata provvidenziale, l'azzurra è riuscita a risalire la china e si è regalata un traguardo storico nella Capitale, dove un'italiana non raggiungeva le semifinali dal 2014.Il risultato odierno è importantissimo per il ranking WTA della nostra portacolori, eccellente quinta nella classifica internazionale con 5.255 punti all'attivo. JasminePaolini, che ha guadagnato 380 punti da inizio torneo, non sarà peggio di sesta al termine del WTA 1000 di Roma, visto che mal che vada soltanto la russa Mirra Andreeva (sesta con 4.