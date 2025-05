Jasmine Paolini batte Shnaider e vola in semifinale | il crollo la pioggia il coaching di Errani e la rimonta Cosa è successo

Jasmine Paolini ha ottenuto una vittoria entusiasmante contro Diana Shnaider, qualificandosi così per le semifinali degli Internazionali. La partita, caratterizzata da un inizio promettente per l'azzurra, ha vissuto momenti di grande tensione tra pioggia, coaching di Sara Errani e una sorprendente rimonta della russa. Scopriamo cosa è successo in questo match avvincente.

È stata una partita dai mille volti quella vintra da JasminePaolini contro la russa Diana Shnaider agli Internazionali. L'italiana parte bene, si porta in vantaggio di 4. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Jasmine Paolini batte Shnaider e vola in semifinale: il crollo, la pioggia, il "coaching" di Errani e la rimonta. Cosa è successo

