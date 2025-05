Jannik Sinner suona l' allarme rosso | Non è come vorrei

Jannik Sinner attiva l'allerta rossa: il suo cammino al torneo non rispecchia le aspettative. Dopo un primo set complicato e un secondo più agevole, complici anche le difficoltà fisiche di De Jong, il tennista italiano avanza al secondo turno. Oggi, martedì 13 maggio, affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, semifinalista nel recente torneo di Madrid.

Un primo set più sofferto, un secondo in discesa considerando anche l'infortunio al polso di De Jong. JannikSinner è passato al secondo turno e oggi pomeriggio, martedì 13 maggio, se la vedrà contro l'argentino Francisco Cerundolo, arrivato in semifinale nel precedente torneo di Madrid perdendo in semifinale contro Ruud. La partita della Volpe di Sesto Pusteria contro De Jong ha visto (inevitabilmente) alcune imperfezioni del primo, come gli errori gratuiti (16) e la percentuale di punti vinti sulla prima di servizio (64%). È ancora un Sinner ancora poco Sinner, che dovrà trovare il ritmo e che nel pomeriggio sarà impegnato in un buon test per prendere ritmo e migliorare la propria condizione: "È solo la seconda partita dopo tre mesi di stop, ci può stare", ha detto dopo la partita. E ancora: "Mi sento bene, ho cominciato forte poi ho avuto un calo di 3-4 game.

