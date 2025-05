Jannik Sinner piove a Roma? Ecco cosa fa per allentare la tensione

Mentre la pioggia si abbatte su Roma, Jannik Sinner trova modi creativi per allentare la tensione. Sullo sfondo del Foro Italico, Lorenzo Musetti affronta una partita intensa contro Daniil Medvedev, con tensioni tra pubblico e giocatori. Scopriamo come Sinner si destreggia tra le avversità meteo e le pressioni del torneo.

La pioggia si è abbattuta sulla Capitale. E, di conseguenza, il Foro Italico ne ha risentito. Per Lorenzo Musetti piove sul bagnato. Il carrarese stava disputando un match clamoroso contro la testa calda Daniil Medvedev. Tensioni e screzi col pubblico, ma a comandare era proprio il numero 8 al mondo. Sul match point per l'azzurro, l'arbitro ha deciso di sospendere il match. In fondo il campo non era più praticabile. E Sinner?Anche JannikSinner è in attesa di disputare il suo match contro l'argentino Cerundolo. Come per Musetti, però, la pioggia ha stoppato il suo ingresso in campo. Così il numero uno al mondo si è dovuto inventare un passatempo per allentare la tensione e per non arrivare troppo scarico sulla terra rossa di Roma.