Jannik Sinner continua a stupire i suoi fan, ma anche i critici come Paolo Bertolucci. Dopo un lungo stop, il numero uno al mondo ha trionfato nelle prime due partite degli Internazionali di Roma, dimostrando il suo talento indiscusso. Tuttavia, la Sinner-mania porta con sé aspettative elevate e tifosi talvolta poco obiettivi.

La JannikSinner-mania ha prodotto anche dei tifosi poco obiettivi. Il numero uno al mondo si è portato a casa le prime due partite degli Internazionali di Roma, dopo gli oltre tre mesi di stop pattuiti con la Wada. Non era scontato, ma in fondo l'altoatesino è ancora il giocatore più forte di tutti. Sarebbe però errato non rendersi conto che al momento l'altoatesino non è nella sua forma migliore. E non potrebbe essere altrimenti. Gli avversari incontrati finora non hanno rappresentato un ostacolo difficile da superare. Ma soprattutto nel secondo match - quello contro l'olandese De Jong - JannikSinner ha palesato tutte le difficoltà dovute allo stop forzato. Come ha spiegato PaoloBertolucci: "Due break subiti in un set non sono abituali per il numero 1 del mondo".A dire il vero, Bertolucci aveva subito sottolineato il passo indietro di Sinner rispetto al match d'esordio contro Navone. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lo infilza ancora: "Se lo dici tu..."

