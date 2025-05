Jannik Sinner mette il turbo a Rai 2 | fuori le cifre

Jannik Sinner mette il turbo a Rai 2 con "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi. Torna a brillare sui campi del Foro Italico, dove il talento e la grinta del giovane tennista lo riportano al centro della scena, pronto a sorprendere il pubblico. Scoprite come il campione si distingua tra le stelle del tennis!

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermoCHI SALE (Internazionali di tennis Rai 2)Torna Jannik e fa subito il botto. Un magico Sinner si materializza sui campi di terra rossa del Foro Italico torna a dominare la scena tennistica, come se nulla fosse successo in questi tre mesi. Il match che sabato lo ha contrapposto all’argentino Navone ha raggiunto il 10 % nel day time di Rai 2. Il grande ritorno del campione si caricava un doppio significato simbolico: il riscatto in termini morali e sportivi di un atleta ingiustamente punito almeno per molti tifosi, e la coincidenza di celebrare l’evento proprio in Italia. Non solo: le controverse dinamiche dell’indagine sul doping non era poi così dissimile dai meccanismi narrativi di un reality mai visto prima. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it