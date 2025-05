Jannik Sinner la profezia Ljubicic | Come finirà il suo 2025

Jannik Sinner continua a far sognare i suoi tifosi, con un avvio di 2025 promettente. Dopo la convincente vittoria contro Navone, oggi affronta de Jong. Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo, analizza il talento del giovane tennista e si interroga sul suo futuro nel circuito. Come si evolverà la sua stagione?

Un super ritorno ai campi sabato con la vittoria convincente sull’argentino Navone, oggi, lunedì 12 maggio, il secondo match contro l’olandese de Jong. JannikSinner fa sempre parlare di sé e Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e oggi voce di Sky, ha analizzato lo stato di forma del numero 1 del mondo nell’intervista a La Stampa: “Ho visto quello che mi aspettavo — ha detto — Fisicamente è al 1000 per cento, con una grande voglia di fare e ovviamente tanti dettagli da ‘ripulire’ in tutto il suo gioco”. Se il rovescio lungolinea è già pronto, dato che “è un colpo rischioso e se Jannik lo ha usato tanto vuol dire che è lucido e tranquillo”, anche il resto, il diritto e il servizio, “migliorerà con il tempo”.De Jong invece “non ha la cilindrata per impensierirlo — ha aggiunto Ljubicic — L'esito della partita dipende da Jannik, Come sempre ormai, l'unica variabile possono essere le condizioni di gioco”. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la profezia Ljubicic: "Come finirà il suo 2025"

