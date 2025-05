Jannik Sinner la pomata per le vesciche? Scoppia la bufera | cosa è successo

Nel corso del match contro Cerundolo, Jannik Sinner ha dovuto affrontare un imprevisto: un'interruzione per l'insorgenza di vesciche al piede destro. L'intervento dello staff medico ha scatenato polemiche e discussioni, mettendo in luce la gestione degli infortuni nel tennis. Cosa è realmente accaduto durante questo momento cruciale del secondo set?

Intervento del fisioterapista per Jannik Sinner durante il secondo set sul 2-1 contro Cerundolo per il numero uno del mondo. Al rientro in panchina prima del cambio campo l'azzurro ha chiesto l'intervento dello staff medico dell'ATP per delle vesciche al piede destro. Una volta fasciate il tennista ha ripreso a giocare gli ottavi di finale sul Centrale contro il rivale argentino. Sui social, però, qualcuno ha azzardato un nuovo caso Clostebol. " Guarda che strano, da quando ha messo la pomata al piede, Sinner non ha più perso un game. Coincidenze?!?", ha scritto su X un utente. Subito dopo, però, sono arrivati in soccorso i tanti fan di Sinner, che hanno evidenziato come l'argomento fosse privo di qualsiasi logica:"Nessuna coincidenza: se tu hai mal di testa e prendi un Oki, non stai meglio? Eh cogl***? Hanno messo una pomata sulle vesciche, è ovvio che gioca meglio.