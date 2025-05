Jannik Sinner e Jasmine Paolini si incontrano negli spogliatoi e si danno il cinque tra le risate VIDEO

Jannik Sinner e Jasmine Paolini si sono incontrati negli spogliatoi, dove un caloroso high-five ha riempito l’aria di risate. Nei quarti di finale degli Internazionali di Roma, Jasmine ha conquistato una vittoria emozionante contro la russa Shnaider, recuperando da uno svantaggio nel terzo set. Un momento di gioia che celebra la determinazione e la tenacia della tennista toscana.

Nei quarti di finale degli Internazionali di Roma, Jasmine Paolini, ha sconfitto grazie ad una bella rimonta la russa Shnaider per 6-7 (1), 6-4, 6-2, in 2 ore e 22 minuti di gioco, recuperando dallo 0-4 nell'ultimo set, con sei game consecutivi.