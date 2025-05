jannik sinner è ai quarti di finale degli internazionali di roma

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, conquista i quarti di finale agli Internazionali di Roma dopo una pausa di tre mesi. Ha superato l'argentino Francisco Cerundolo, eliminandolo con determinazione e confermando la sua forma straordinaria. La vittoria rappresenta la terza consecutiva, dimostrando il suo talento e la sua resilienza nel circuito ATP.

AGI - Il numero 1 del mondo JannikSinner, tornato nell'ATP Tour dopo una sospensione di tre mesi, ha vinto la terza partita consecutiva per raggiungere i quarti di finale del Masters 1000 di Roma eliminando martedì l'argentino Francisco Cerundolo (18°). Dettagli della partita Sinner, 23 anni, ha vinto 7-6 (72), 6-3 e giovedì affronterà il norvegese Casper Ruud (7°) o lo spagnolo Jaume Munar (66°) per un posto negli ultimi quattro. Un grande specialista della terra battuta, Cerundolo, 26 anni, ha battuto Sinner negli ottavi di finale del torneo Romano due anni fa. Il calcio d'inizio della partita, originariamente previsto per il pomeriggio, è stato ritardato di quasi tre ore a causa di una lunga interruzione a seguito di un violento temporale. Contesto e carriera recente L'italiano ha eguagliato il suo miglior risultato al Foro Italico, dove ha raggiunto i quarti di finale nel 2022.