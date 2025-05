Jannik Sinner | Contento di aver alzato il livello il tifo mi ha aiutato Sto spendendo tanto mentalmente

Jannik Sinner si è dimostrato all'altezza della situazione, battendo l'argentino Francisco Cerundolo in due set agli Internazionali d’Italia 2025. Con il tifo che lo ha sostenuto, il numero 1 al mondo ha ottenuto un'importante vittoria per 7-6 6-3 e ha espresso la sua soddisfazione per aver alzato il livello di gioco, nonostante lo sforzo mentale richiesto.

JannikSinner prosegue il suo cammino al Foro Italico, sconfiggendo in due set l’ostico argentino Francisco Cerundolo e staccando il pass per i quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2025. Una vittoria di grande spessore per il numero 1 al mondo, che ha avuto la meglio per 7-6 6-3 dopo oltre due ore e un quarto di battaglia sul centrale in attesa di sfidare al prossimo turno uno tra Casper Ruud e Jaume Munar.“È stata una partita difficile, sono molto Contento di averalzato il livello. Mi sono sentito meglio in campo. Avevo molto bisogno di vincere questa partita, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e come mi sentirò domani. Il giorno libero sarà importante“, le dichiarazioni a caldo del tennista azzurro ai microfoni della Rai dopo il successo odierno a Roma.“Lui ha avuto tante occasioni, il campo era abbastanza pesante e si faceva fatica a far gioco per bene ma oggi era molto importante stare lì mentalmente. 🔗Leggi su Oasport.it