Jannik Sinner affronta Cerundolo negli ottavi degli Internazionali d’Italia 2025

Il ritorno di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025 si preannuncia entusiasmante. Oggi, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo, attualmente al numero 18 del ranking ATP. Un match che promette intensità e spettacolo, con Sinner pronto a dimostrare il suo valore sui campi di Roma.

