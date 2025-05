Janare riti esoterici e misteri | Annamaria Venere e il suo thriller Delitti a Torrecuso

Il thriller "Delitti a Torrecuso" di Annamaria Venere esplora i riti esoterici e i misteri delle tradizioni oscure del Sannio. Presentato al Salone del Libro di Torino, questo romanzo d'esordio offre un'avvincente immersione nel noir, promettendo di affascinare lettori e critici con un intreccio avvincente e atmosfere suggestive.

Torino, 13 maggio 2025 – Non è solo un thriller, ma un viaggio nelle tradizioni più oscure del Sannio. “Delitti a Torrecuso”, pubblicato da PAV Edizioni e presentato ieri al Salone del Libro di Torino, segna il debutto di AnnamariaVenere nel genere noir con un romanzo che promette di far parlare di sé.Il libro, appena uscito negli store di tutta Italia, racconta la storia di Flora Contini, una maestra elementare con capacità intuitive straordinarie che collabora con i carabinieri per risolvere una serie di omicidi commessi da un enigmatico serial killer noto come “Cagliostro”. Tra simboli esoterici, antichi grimori e rituali legati all’immortalità, il romanzo esplora il confine sottile tra razionalità e soprannaturale, tra indagine scientifica e tradizione folkloristica.“Torrecuso non è solo l’ambientazione del romanzo: è un personaggio vivo, con un’anima antica e misteriosa – spiega l’autrice, intervistata a margine della presentazione -. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it