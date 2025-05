Jamie Lee Curtis affronta Mark Zuckerberg per la rimozione di un suo finto video da Instagram generato con l' IA

Jamie Lee Curtis prende posizione contro Mark Zuckerberg per la rimozione di un video fake di lei stesso, generato tramite intelligenza artificiale su Instagram. Dopo celebri casi come quelli di Tom Hanks e Scarlett Johansson, anche l'attrice si è vista costretta a segnalare contenuti non autorizzati, rivolgendo un appello diretto al fondatore di Meta.

Siamo alle solite: dopo Tom Hanks e Scarlett Johansson, anche Jamie Lee Curtis si è trovata costretta a segnalare un video con sé stessa generato con l'IA e non autorizzato. Lei ha avuto particolari difficoltà, così ha taggato direttamente Zuckerberg in un post pubblico. A mali estremi. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Jamie Lee Curtis affronta Mark Zuckerberg per la rimozione di un suo finto video da Instagram, generato con l'IA

