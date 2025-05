Jaguar il Daily Mail | Rebranding disastroso è in cerca di una nuova agenzia pubblicitaria

Jaguar, dopo il disastroso rebranding con "The Daily Mail", cerca una nuova agenzia pubblicitaria. La controversa immagine di apertura, che ritrae un gruppo multietnico e stiloso, solleva interrogativi sulla coerenza del marchio. "Houston, anzi Coventry, abbiamo un problema": un'appassionata chiamata all'azione per ripristinare l'identità distintiva del famoso brand britannico.

“Houston, anzi Coventry, abbiamo un problema”. Un grande problema. Guardate la foto in apertura che accompagna questo articolo: ritrae un gruppo multietnico, variopinto, con acconciature alla moda e vestiti più sgargianti che mai. Un’immagine che potrebbe essere abbinata alla réclame di un profumo, di una casa di moda o di uno shampoo. E invece no: è il nuovo volto di Jaguar, svelato qualche mese fa. Yes Sir.“Fate ancora automobili?”, verrebbe da domandare all’azienda come il patron di Tesla, Elon Musk, che aveva sarcasticamente interrogato Jaguar via social. È la cultura “woke”, bellezza: termine che, come suggerisce l’intelligenza artificiale, “in inglese significa ‘sveglio’ e in italiano si usa per indicare una consapevolezza e sensibilità verso le disuguaglianze sociali, economiche e culturali, con particolare attenzione ai temi del razzismo, della discriminazione di genere, dei diritti LGBTQ+ e dell’ambientalismo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jaguar, il Daily Mail: “Rebranding disastroso, è in cerca di una nuova agenzia pubblicitaria”

