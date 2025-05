jacopo sol dopo amici arriva l ep dove finiscono i sogni

Dopo il successo a "Amici 24", Jacopo Sol fa il suo debutto discografico con l’EP "Dove finiscono i sogni?", ora disponibile in pre-order. Questo lavoro, pubblicato da Island Records (Universal Music Italy), promette di conquistare il cuore dei fan con melodie e testi che esplorano i temi della speranza e dei sogni.

Tra i volti più apprezzati di Amici 24, Jacopo Sol è pronto a pubblicare Dovefiniscono i sogni?, il suo primo EP, da oggi in pre-orderTra i volti più apprezzati di Amici 24, Jacopo Sol è pronto a pubblicare Dovefiniscono i sogni?, il suo primo EP per Island Records (Universal Music Italy): un progetto che racchiude esperienze, emozioni e tutta la sensibilità dei suoi 22 anni. Il progetto, annunciato durante la semifinale del talent e già disponibile in pre-order, sarà fuori da venerdì 23 maggio su tutte le piattaforme.La tracklist completa1. QUELLI COME ME2. ESTREMO3. BAMBINI4. COMPLICI5. GHIACCIO6. DI TUTTI7. HOTEL CALIFORNIAl'Ep sarà disponibile nei seguenti formati:– CD numerato, autografato– CD standardMa non solo nuova musica: il 1° giugno, infatti, Jacopo Sol salirà sul palco del Nameless Festival per il format Island Presents, uno degli eventi musicali più attesi dell'estate, che si svolge nella suggestiva cornice del Lago di Como.