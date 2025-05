ivano rossi guida la correggese alla vittoria del campionato con un trionfo nello spareggio

Ivano Rossi ha portato la Correggese alla vittoria del campionato con un'incredibile prestazione nello spareggio, diventando uno dei pochi allenatori a trionfare da subentrante. Rientrato a metà ottobre, il tecnico classe '68 condivide le emozioni di un viaggio ricco di sfide e soddisfazioni. Tra festeggiamenti e messaggi, Rossi riflette su questa intensa esperienza.

É raro vincere il campionato da subentrante: è accaduto a IvanoRossi, arrivato allaguida della Correggese a metà ottobre. Il tecnico classe ’68 si è raccontato: la D è arrivata dopo delle vere montagne russe.Mister IvanoRossi: finito di festeggiare?"Non riesco a smaltire i messaggi. Ho spento il telefono domenica, poi abbiamo vinto, l’ho sbloccato e ce n’erano 100".Vuol dire che ce l’avete fatta."Che viaggio.L’aggancio alla penultima giornata, poi il pareggio proprio col Nibbiano nell’ultimo turno, lo spareggio in rimonta. Siamo passati per la finestra, ma é andata".Come aveva preparato lo spareggio?"Dopo l’ultima di campionato ho capito che noi in questo momento avessimo più ricambi. Sui 120 minuti potevamo avere qualcosa in più, ma l’abbiamo vinta nei 90. Ho optato per una formazione esperta perché di fronte a 3000 persone le gambe tremano, e volevo tenere freschezza per il finale". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it