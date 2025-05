IV municipio i servizi sociali scendono in strada nelle zone più difficili del territorio

Nel IV municipio di Roma, i servizi sociali si fanno protagonisti di un'iniziativa innovativa per supportare le persone più vulnerabili. Attraverso il progetto “Unità mobile servizio sociale - segretariato sociale”, saranno attivati interventi diretti nelle aree più difficili, grazie a uno stanziamento di 139 mila euro che garantirà assistenza e inclusione nei prossimi 86 mesi.

