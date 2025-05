IV Circolo Rugby Benevento protagonista a Roma in vista del memorial Varrella-Guerra

Il IV Circolo Rugby Benevento si è fatto notare a Roma, in occasione del Memorial Varrellaguerra. Sabato 10 maggio, i ragazzi dell'under 12 hanno partecipato a un quadrangolare organizzato dall'ASD Appia Rugby, immersi nella bellezza del parco degli acquedotti romani, dove hanno sfidato altre compagini in una giornata all'insegna dello sport e della convivialità.

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 10 maggio i ragazzi dell’under 12 del IV CircoloRugby Bn hanno preso parte ad un quadrangolare organizzato dalla ASD APPIA Rugby presso il campo sito in viale Appio Claudio Roma.Nel suggestivo scenario del parco degli acquedotti Romani si sono incontrate, oltre ai padroni di casa ASD APPIA Rugby, le società ASD Rugby IV CircoloBenevento, US RomaRugby e, ospiti speciali, direttamente da Dublino, i ragazzi del Coolmine Rugby Club che ha schierato in campo ben due squadre.Bellissima esperienza formativa per nostri ragazzi beneventani che hanno avuto modo di confrontarsi con realtà sportive di nazioni dove il Rugby si impone come sport di massa, generando un gran seguito non solo tra gli appassionati.I giovani atleti sono scesi in campo e hanno disputato quattro incontri giocando secondo le regole della squadra irlandese a cui non erano abituati. 🔗Leggi su Anteprima24.it