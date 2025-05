italmobiliare ricavi in aumento grazie alla crescita di tutte le partecipazioni industriali

Italmobiliare registra un significativo aumento dei ricavi nel primo trimestre, grazie alla crescita delle sue partecipazioni industriali. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'informativa finanziaria periodica aggiuntiva, evidenziando l'andamento positivo di tutte le Portfolio Companies del Gruppo. Questa performance sottolinea la solidità e il potenziale di sviluppo di Italmobiliare nel mercato attuale.

Nel primo trimestre dell’anno prosegue la crescita del Gruppo Italmobiliare, con ricavi in aumento per tutte le Portfolio Companies industriali.È quanto emerge dal Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare Spa che ha approvato martedì 13 maggio l’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2025.A livello aggregato i ricavi e proventi delle Portfolio Companies industriali del Gruppo si attestano a 375,4 milioni di euro, in crescita del 14,3% rispetto ai 328,6 milioni del 2024. ricavi in aumento per tutte le Portfolio Companies industriali, in particolare crescono a doppia cifra SIDI (+32,8%), CDS- Casa della Salute (+23%), Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (+20,6%), Bene Assicurazioni (+21,3%), Iseo (+17,8%) e Tecnica Group (+13,6%). Performance positive anche per Caffè Borbone (+6,3%), Capitelli (+6,4%) e Italgen (+3,8%). 🔗Leggi su Bergamonews.it