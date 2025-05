Italmobiliare nel Q1 2025 ricavi a €3754 milioni +143% e NAV stabile a €222 mld; crescita per tutte le Portfolio Companies industriali

Nel primo trimestre del 2025, Italmobiliare ha registrato ricavi di €3,754 milioni, segnando un aumento del 14% grazie alla crescita delle sue partecipazioni industriali. Il NAV si mantiene stabile a oltre €2,22 miliardi, accompagnato da una posizione di cassa positiva di €273,8 milioni, a sostegno della continua espansione del portafoglio aziendale.

Il Gruppo registra ricavi aggregati in aumento di oltre il 14% grazie alla crescita di tutte le partecipazioni industriali; Italmobiliare chiude il periodo con NAV stabile e superiore a €2,22 mld e cassa positiva a €273,8 milioni per sostenere crescita del portafoglio Italmobiliare, nel Q1 20

