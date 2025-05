Italmobiliare nel Q1 2025 ricavi a €3754 milioni +143% e NAV stabile a €222 mld; crescita per tutte le Portfolio Companies industriali

Italmobiliare ha chiuso il primo trimestre del 2025 con ricavi di €3.754 milioni, in crescita del 14% grazie alle sue partecipazioni industriali. Il NAV si mantiene stabile a oltre €2,22 miliardi, con una cassa positiva di €273,8 milioni, che supporta le prospettive di sviluppo del portafoglio del Gruppo.

Il Gruppo registra ricavi aggregati in aumento di oltre il 14% grazie alla crescita di tutte le partecipazioni industriali; Italmobiliare chiude il periodo con NAV stabile e superiore a €2,22 mld e cassa positiva a €273,8 milioni per sostenere crescita del portafoglio

