Italiano sfodera l’orgoglio prima di Milan-Bologna | “Non era in programma che fossimo qui”

Il Bologna si presenta all’Olimpico con un entusiasmo contagioso, sostenuto da 30mila tifosi pronti a sostenere la squadra. Prima del match contro il Milan, il mister esprime il suo orgoglio e il desiderio di ripagare l’affetto dei tifosi con una prestazione memorabile. "Non era in programma che fossimo qui", afferma, sottolineando l’importanza del momento.

Il Bologna vola sulle ali dell'entusiasmo e domani sarà accompagnato all'Olimpico da 30mila tifosi: "Vedo gli sguardi dei ragazzi e come preparano la partita, ma anche l'affetto della gente è bello e vogliamo dare loro gioie"

