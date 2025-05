Italiano e la finale di Coppa Italia | dobbiamo giocare liberi e spensierati senza avere rimorsi

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha condiviso le sue emozioni in vista della finale di Coppa Italia contro il Milan. “Dobbiamo giocare liberi e spensierati, senza rimorsi”, ha affermato, sottolineando l'importanza di vivere questa occasione con grande entusiasmo e determinazione. La squadra è pronta per affrontare i rossoneri con grinta e cuore.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa alla vigilia della finale di CoppaItalia contro il Milan per presentare la partita di domani contro i rossoneri di Conceicao.La conferenza di ItalianoCome viviamo la finale?«Con grande entusiasmo, come quello che ci ha accompagnato in Coppa. Cercheremo di fare una grande partita, dobbiamo stare attenti e abbiamo voglia e volontà di fare una grande partita».Si può aprire un ciclo?«Stiamo dimostrando grande crescita negli ultimi anni, da Sinisa al percorso dell'anno scorso con una qualificazione in Champions e quest'anno la finale di CoppaItalia. Il Bologna è in crescita, migliora di anno in anno perché il presidente è ambizioso. La crescita è confermata».Fioretto in caso di vittoria?«Avevo smesso con i fioretti, ma se facciamo questo miracolo vedremo dopo cosa si farà.