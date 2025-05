Italiano Bologna club in crescita ora un altro passo

Il Bologna, sotto la guida di Sinisa Mihajlovic, ha mostrato una straordinaria evoluzione, culminata con la qualificazione in Champions e la recente finale. Vincenzo Italiano è determinato a sfruttare questo slancio per portare la squadra a un ulteriore passo avanti, nonostante le difficoltà. Dopo ogni sconfitta, la reazione è sempre stata la chiave del successo.

"La sconfitta di venerdì? Abbiamo sempre reagito dopo gli errori" ROMA - "Il Bologna sta dimostrando una grande crescita negli ultimi anni, dall'arrivo di Sinisa al percorso dell'anno scorso con la qualificazione in Champions. Ora si è aggiunta la finale". Vincenzo Italiano spera di regalare ai ross 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italiano "Bologna club in crescita, ora un altro passo"

