italiano bologna club in crescita ora un altro passo

Il Bologna Calcio sta vivendo un periodo di straordinaria crescita, alimentato dall'ottimo lavoro di Sinisa Mihajlovic e dal trionfo in Champions della scorsa stagione. Ora, Vincenzo Italiano punta a portare la squadra alla conquista della Coppa Italia, con la speranza di coronare questo viaggio con un prestigioso trofeo.

ROMA (ITALPRESS) – "Il Bologna sta dimostrando una grande crescita negli ultimi anni, dall'arrivo di Sinisa al percorso dell'anno scorso con la qualificazione in Champions. Ora si è aggiunta la finale". Vincenzo Italiano spera di regalare ai rossoblù la Coppa Italia, Milan permettendo, a coronamento di un percorso che parte da lontano."Il Bologna è in crescita, da quando è arrivato presidente Saputo sta facendo bene, il presidente è ambizioso, tutta la gente che lavora con lui lo fa bene. Da quando sono arrivato è stato un susseguirsi di emozioni. Sono arrivati i risultati, la crescita di tutti, una coesione così non l'avevo mai vista". Quella di domani è una partita da vivere "con grande entusiasmo, è quello che ci ha accompagnato in questo percorso in coppa con una semifinale di ritorno col Dall'Ara gremito e domani tutta la gente che si muoverà per venire qui a darci il sostegno.

