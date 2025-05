Italia in calo | reddito reale -0 6% e differenze marcate tra OCSE G7 e altri paesi

Nel quarto trimestre del 2024, il benessere economico delle famiglie italiane mostra segnali preoccupanti. A fronte di un incremento medio dello 0,5% del reddito reale pro capite nei Paesi OCSE, l'Italia segna una contrazione dello 0,6%, evidenziando marcate differenze con il G7 e altri paesi, influenzate dall'aumento dell'inflazione.

Il quadro del benessere economico delle famiglie italiane nel quarto trimestre del 2024 appare complesso. Nonostante nei Paesi OCSE il reddito reale pro capite abbia registrato in media un incremento dello 0,5%, il trend in Italia si è orientato verso una diminuzione dello 0,6%, a causa dell'inflazione, della riduzione dei redditi netti da proprietà e .