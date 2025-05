Italia | duplice attacco perturbato da Tunisia TLC e Nord-Est genera intensi fenomeni meteorologici

Il panorama meteorologico in Italia è segnato da una notevole instabilità a causa di un duplice attacco perturbato proveniente dalla Tunisia e dal Nordest. Questi eventi stanno generando intensi fenomeni atmosferici, con conseguenti condizioni di maltempo che colpiscono in particolare le regioni del Nordovest, portando a forti piogge e venti tempestosi.

Il panorama meteorologico in Italia resta caratterizzato da una notevole instabilità, confermata dagli eventi atmosferici degli ultimi giorni. Attualmente, il dupliceattaccoperturbato, in partenza da due lati opposti, intensifica il maltempo, e le regioni del Nordovest sembrano particolarmente esposte. Nonostante sprazzi di sole, la situazione rimane complessa e imprevedibile. Un dupliceattacco in arrivo . L'articolo Italia: dupliceattaccoperturbato da Tunisia (TLC) e Nord-Est generaintensifenomenimeteorologici è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it