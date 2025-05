Italia Cloud a Meloni | urgenza di strategie per proteggere know-how e imprese digitali

Il Consorzio Italia Cloud ha inviato una lettera aperta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando l'urgenza di sviluppare strategie per proteggere il know-how e le imprese digitali. Questa iniziativa mira a stimolare l'adozione di politiche nazionali che supportino la crescita e la sicurezza del settore digitale in Italia.

Il Consorzio Italia Cloud ha recentemente rivolto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, indirizzandola, insieme alla comunicazione per conoscenza, a diverse personalità ministeriali. Con questa iniziativa, il consorzio intende evidenziare come la definizione di politiche nazionali più decise sia ormai indispensabile per il settore del Cloud computing. In un momento in cui . L'articolo Italia Cloud a Meloni: urgenza di strategie per proteggere know-how e imprese digitali è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Italia Cloud a Meloni: urgenza di strategie per proteggere know-how e imprese digitali

