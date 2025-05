Italia-Arabia Saudita Lepore | al centro collaborazione openBIM

Italia e Arabia Saudita si uniscono nel promuovere la collaborazione openBIM, un passo significativo verso lo sviluppo sostenibile. Nel convegno organizzato dall'associazione IBIMI, ho sottolineato le opportunità per il comparto delle costruzioni, evidenziando come la sinergia tra i due paesi possa favorire innovazione e crescita nel settore.

Roma, 13 mag. - "Desidero ringraziare l'associazione IBIMI per aver promosso questo convegno strategico, che mette al centro la collaborazioneopenBIM e lo sviluppo sostenibile in ArabiaSaudita. In qualità di rappresentante di MS Desk Italy, ho illustrato le grandi opportunità per il comparto delle costruzioni e delle infrastrutture nel Regno e presentato una road map operativa per le nostre aziende. MS Desk Italy, forte del suo network locale, supporterà le imprese Italiane con servizi di market entry, individuazione di partner sauditi e assistenza normativa su misura. Confidiamo che questo dialogo ad alto livello rafforzi la nostra presenza nel Paese e apra nuovi scenari di crescita, consolidando il ruolo dell'Italia nell'evoluzione infrastrutturale Saudita".Lo dichiara Giuseppe Lepore, Presidente MS Desk. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia-Arabia Saudita, Lepore: al centro collaborazione openBIM

