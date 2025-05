Italia – Aggredisce una donna in mezzo alla strada il tassista si ferma e accade l’incredibile | il VIDEO

In un episodio straordinario avvenuto in Italia, un tassista ha dimostrato un coraggio esemplare intervenendo in difesa di una donna aggredita in strada. Tra lo stupore dei passanti e gli applausi di chi ha assistito alla scena, il tassista ha subito avviato un inseguimento dopo che un ladro aveva rubato la borsa a una turista.

È successo in Italia, tra lo stupore dei passanti e gli applausi di chi ha assistito alla scena. Un tassista ha interrotto il suo turno per lanciarsi in un inseguimento in pieno centro, dopo aver visto un uomo fuggire con la borsa appena strappata a una turista. Senza esitare, ha ingranato la marcia e si è messo sulle tracce del ladro.Tutto è stato ripreso dalla dash cam montata a bordo del taxi: immagini che raccontano in tempo reale la prontezza e il coraggio di un cittadino che ha deciso di non voltarsi dall'altra parte. La corsa si è conclusa in pochi minuti, ma tanto è bastato per trasformare l'autista in un piccolo eroe del quotidiano.Il fatto è accaduto nel cuore di Firenze, dove il tassista Roberto Del Vecchio ha notato la turista disperata e il ladro in fuga tra le vie del centro.