Italgas nel 2024 utile a €4788 mln +89%; Paolo Ciocca eletto Presidente subentra a Benedetta Navarra - Confermate le anticipazioni del GDI

Italgas chiude il 2024 con un utile di 4.788 milioni di euro e un significativo aumento del dividendo a 0,406 euro per azione, pari al 15,3% in più rispetto al 2023. Paolo Ciocca è stato eletto nuovo presidente, subentrando a Benedetta Navarra, mentre sono state approvate importanti deliberazioni sulla Politica di Remunerazione.

Il bilancio di esercizio 2024 è stato approvato con un dividendo di €0,406 per azione, segnando un aumento del 15,3% rispetto all'anno precedente; sono state inoltre adottate deliberazioni favorevoli sulla Relazione sulla Politica di Remunerazione 2025 e sui Compensi Corrisposti 2024

