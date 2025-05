Italgas Gallo | Quarto mandato molto sfidante

Durante l'assemblea degli azionisti a Torino, l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, ha sottolineato l'importanza del suo quarto mandato, definendolo "molto sfidante". Gallo ha evidenziato le sfide che non riguardano solo la sua figura, ma coinvolgono tutto il consiglio di amministrazione, delineando un periodo cruciale per l'azienda.

(LaPresse) – “E’ un Quartomandatomoltosfidante, non solo per me ma per tutto il consiglio di amministrazione”, ha detto l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell’assemblea degli azionisti che si è tenuta nella sede di Torino, in cui è stato approvato il bilancio 2024 e rinnovato il board del gruppo, designando Paolo Ciocca come nuovo presidente. “Il processo di integrazione di 2i Rete Gas è già iniziato. Dal primo luglio ci sarà un’unica entità legale” e “mettendo insieme tutti i tempi entro la fine di ottobre dovremmo aver concluso il processo di dismissioni – ha affermato – Il prossimo step sarà ricevere dichiarazioni di interesse da parte di eventuali candidati, intanto abbiamo individuato il monitoring trustee con l’ok dell’Antitrust”, ha aggiunto. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italgas, Gallo: “Quarto mandato molto sfidante”

