Italgas Gallo | Quarto mandato all’insegna dell’integrazione 2i Rete gas

Italgas, sotto la guida di Gallo, avvia il quarto mandato all'insegna dell'integrazione con 2i Rete Gas. L'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2024, registrando ricavi adjusted di 506,6 milioni di euro e un utile netto di 478,8 milioni. È stato deliberato un dividendo di 0,406 euro per azione, con un incremento del 15,3% rispetto all'anno precedente.

L’assemblea degli azionisti di Italgas ha approvato il bilancio 2024, che si è chiuso con ricavi adjusted pari a 506,6 milioni di euro e un utile netto di 478,8 milioni. Contestualmente, è stato deliberato un dividendo di 0,406 euro per azione, in aumento del 15,3% rispetto all’anno precedente. La messa in pagamento del dividendo è prevista per il 21 maggio 2025, con data di stacco fissata al 19 maggio. L’assemblea ha approvato anche la politica di remunerazione per il 2025. La partecipazione dell’assemblea ha raggiunto il 76,30% del capitale sociale, e, durante la seduta, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, con Paolo Ciocca designato nuovo presidente, in sostituzione dell’uscente Benedetta Navarra. “È un Quartomandato molto sfidante, non solo per me, ma per tutto il consiglio di amministrazione”, ha commentato l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italgas, Gallo: “Quarto mandato all’insegna dell’integrazione 2i Rete gas”

