Le istituzioni scientifiche italiane si uniscono in una dichiarazione per avvertire il Parlamento riguardo l'abolizione degli assegni di ricerca. Questa scelta rischia di compromettere le carriere dei ricercatori e di minacciare l'accesso ai fondi europei, un aspetto cruciale per il progresso della scienza nel Paese. L'iniziativa coinvolge prestigiose realtà come l'Accademia Nazionale.

Le Istituzioniscientifiche italiane hanno sottoscritto una dichiarazione corale per richiamare l’attenzione del Parlamento su problematiche che minacciano gravemente il settore della ricerca nel nostro Paese. L’iniziativa ha visto la partecipazione di realtà di spicco come Accademia Nazionale dei Lincei, ANVUR, CNR, CoPER, CRUI e INFN, nonché del premio Nobel Giorgio Parisi. Il documento è . L'articolo Istituzioniscientifiche: abolizioneassegniricercarischiacarriere e fondieuropei è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Istituzioni scientifiche: abolizione assegni ricerca rischia carriere e fondi europei

