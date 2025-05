Istanbul Trump | Rubio sarà ai colloqui su Kiev

Donald Trump ha rivelato che il segretario di Stato Marco Rubio parteciperà a colloqui cruciali a Istanbul il 15 maggio, mirati a trovare una soluzione pacifica per il conflitto tra Russia e Ucraina. "Stiamo lavorando duramente per mettere fine al bagno di sangue", ha affermato il presidente durante un forum sugli investimenti tra Stati Uniti e Turchia.

Donald Trump ha annunciato che il segretario di Stato Marco Rubiosarà in Turchia giovedì 15 maggio per i colloqui sulla pace tra Russia e Ucraina. "Stiamo lavorando duramente per mettere fine al bagno di sangue", ha dichiarato il capo della Casa Bianca parlando al forum degli investimenti tra Usa e Arabia Saudita, in corso a Riad. Il tycoon, in ogni caso, si è detto fiducioso: "Potrebbero portare a buoni risultati. Vedremo cosa succederà ma la gente sta morendo, i numeri sono troppo alti, è tremendo, peggio della Seconda guerra mondiale". Inoltre, ha ribadito anche che la guerra "non sarebbe mai successa" se lui fosse stato presidente quando è iniziata.La Casa Bianca, intanto, ha fatto sapere che della delegazione americana faranno parte anche gli inviati speciali Steve Witkoff e Keith Kellogg. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Istanbul, Trump: "Rubio sarà ai colloqui su Kiev"

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE NEX-GEN SARA' DISPONIBILE A DICEMBRE

In 4K e/o 120 fps, con progressi multipiattaforma nella stessa famiglia di dispositivi e senza alcun costo aggiuntivo per i possessori del gioco per la generazione attualeUbisoft annuncia che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X | S di Tom Clancy?s Rainbow Six Siege saranno disponibili dal 1? dicembre.