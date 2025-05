Istanbul | negoziati Russia-Ucraina con Zelensky Erdogan e Trump contro l’ultimatum di Mosca

L'attenzione internazionale si rivolge nuovamente ai negoziati tra Russia e Ucraina, in programma a Istanbul il 15 maggio. Al centro delle discussioni c'è la richiesta di un cessate il fuoco di almeno 30 giorni, presentata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre leader come Erdogan e Trump cercano di mediare contro l'ultimatum di Mosca.

Le trattative tra Russia e Ucraina hanno catturato nuovamente l'attenzione internazionale, con negoziati previsti a Istanbul, in Turchia, il prossimo giovedì 15 maggio. La richiesta di un cessate il fuoco di almeno 30 giorni, avanzata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non ha ancora trovato riscontro. Le mosse diplomatiche si intrecciano in un contesto di pressioni.

Putin propone nuovi negoziati con Kiev: possibile ripresa a Istanbul il 15 maggio

La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca "non ha mai chiuso la porta al dialogo".