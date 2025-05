Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza | attacco imminente dopo razzi di Hamas

Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord della Striscia di Gaza a seguito di un attacco imminente contro Hamas. Questa decisione dell'esercito israeliano (IDF) segue il lancio di razzi verso il territorio israeliano, segnalando un'escalation nelle tensioni tra le due parti. La situazione resta critica e in rapido sviluppo.

L'esercito israeliano (Idf) ha ordinato l'immediata evacuazione di alcune zone del nord della Striscia di Gaza da parte dei civili: un'azione che normalmente preannuncia un attaccoimminente. L'ordine segue il lancio di alcuni razzi da parte di Hamas contro il territorio israeliano. Lo ha detto il portavoce in lingua araba delle forze armate. "Questo è un ultimo avvertimento, preliminare di un attacco!, ha dichiarato il portavoce Avichai Andraee sui social. L'Idf "colpirà con forza tutte le zone da dove sono stati lanciati dei razzi. Per la vostra sicurezza dovete raggiungere immediatamente i ripari conosciuti di Gaza City", ha aggiunto. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas

Almeno 11 civili palestinesi sarebbero rimasti uccisi e diversi altri feriti alle prime ore di oggi nel corso di raid aerei israeliani contro varie zone della Striscia di Gaza.