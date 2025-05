Isola Veronica Gentili punisce i naufraghi per l’uso dell’accendino Angelo | “Trovata anche una sigaretta elettronica”

All'Isola dei Famosi, Veronica Gentili ha preso una decisione severa nei confronti dei concorrenti di Playa Giovani, punendoli per l'uso di un accendino. Questo gesto, potenzialmente pericoloso, ha suscitato reazioni e discussioni, mentre Angelo e Leonardo hanno rivelato di aver scoperto sulla spiaggia anche una sigaretta elettronica, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione.

All'Isola dei Famosi ieri sera, VeronicaGentili ha punito i concorrenti di Playa Giovani che hanno utilizzato un accendino per accendere il fuoco rischiando di far divampare un incendio. Dopo avergli annunciato il provvedimento, Angelo e Leonardo hanno rivelato di aver trovato sulla spiaggia anche una sigaretta elettronica. 🔗Leggi su Fanpage.it