Isola riassunto 12 maggio | nomination eliminato leader Loredana Cannata contro Adinolfi

Tra il 12 e il 13 maggio, Canale 5 ha trasmesso la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. In questa serata di colpi di scena, abbiamo assistito a nomination, eliminazioni e dinamiche intriganti, tra cui il confronto tra Loredana Cannata e Adinolfi. Scopriamo insieme cosa è successo durante la diretta e gli eventi salienti della serata.

Tra lunedì 12 e martedì 13 maggio, su Canale 5, si è tenuta la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. nomination, eliminato e altre dinamiche: ecco un riassunto di ciò che è accaduto in diretta. I tentati ritiriSi inizia subito con le dinamiche: "accendino gate" a parte, si è passati alle. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Isola, riassunto 12 maggio: nomination, eliminato, leader, Loredana Cannata contro Adinolfi

