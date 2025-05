Isola dei Famosi Lorenzo Tano eliminato La mamma Rozsa si sfoga | Che schifo

Dopo l'uscita di Lorenzo Tano dall'Isola dei Famosi, sua madre Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi, ha espresso il suo disappunto sui social. In un accorato sfogo su Instagram, ha criticato il reality show condotto da Veronica Gentili, svelando la sua frustrazione per quanto accaduto nel programma.

È stato Lorenzo Tano il primo eliminato dell’Isola dei Famosi 2025. Durante la seconda puntata, andata in onda lunedì 12 maggio su Canale 5, il reality condotto da Veronica Gentili ha svelato l’esito della prima nomination.